美股近來走弱，道瓊連續三天狂瀉逾千點，尤其科技族群更是慘遭市場拋售，儼然成為最大受災戶。美股交易員大致認為，與先前幾次美股下修相比，這一次要很快就見大盤出現反彈實屬不易。

以較具有市場代表性的標準普爾500指數來說，受到新冠病毒影響下，2020年3月來到大波段最低點。之後的反彈讓標普500在過去一年左右的時間，足足大漲約90％。

美股投資人被教育成當指數拉回就是買點，但是這種看盤模式可能正在改變。

美東時間12日，市場在得知美國四月消費者物價指數（CPI）年增4.2%，並創2008年金融海嘯以來最大增幅後，引發通膨將失控憂慮，並造成三大指數同步重挫約2%左右。

科技類股指數更是慘，因從近日高點來說，跌幅超過7％。

不過，這些交易員並沒有像以往一樣，本著下跌就是買點的操作模式，而是將選擇權的標的物，從科技族群轉向一些防禦性類股。

Schwab Center金融研究部表示，那些對美股異常樂觀看漲的選擇權交易員，自己一直希望他們能理性操作。現在美股跌成這樣，那些人也不見了。”

簡單來說，選擇權的波動也被市場當成大盤未來走向的一項重要參考指標。

野村證券（Nomura）謹慎認為，雖然防禦性類股選擇權還是很搶手，但真正進場看多搶反彈的卻很不多。

根據市場分析數據，標普500選擇權的30天隱含波動率偏態，也比過去52周約八成七的時間都還要高。

美東時間11日，標普的看空賣權與看多買權之間的比例，大概在二比一左右。同時，美東12日時，賣權也差不多是買權兩倍之多。

金融科技公司海納國際集團(SIG)指出，買權與買權間的比例增加，是因為看空者比看多者增加所致。

不過，美股也不是不會看漲。

著名的ARK Innovation ETF，在過去12個交易日中有10天都是走跌，但是10日這個ETF卻得到3.73億美元資金活水，對一直流出1.45億美元來說，的確有止血作用。

同時，有恐慌指數之稱的VIX指數，已來到兩個月新高27.59，飆升26.33%，代表投資人認為美股將會向下或向上震盪激烈。甚至用來衡量VIX的VVIX指數，最新更是飆升至146.28，暴漲近20%。

野村證券補充，這個VVIX若在120以上，代表投資人要繫緊安全帶了，因為上下波動之大就像坐雲霄飛車一樣。

(時報資訊)