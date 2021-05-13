高市議員林智鴻要求議會防疫升級，備詢官員須採梅花座。（柯宗緯攝）

在高市議員林智鴻要求下，備詢官員須採梅花座，其餘局處先出場等候。（柯宗緯攝）

國內疫情升溫，高雄市議會今（13）日上午進行教育部門質詢時，民進黨市議員林智鴻要求，除了他要先質詢的教育局官員留席並採梅花座外，其餘文化局等官員先出議場等候，強調防疫要升級，以及維持社交距離，以落實中央流行疫情指揮中心規定，官員們也乖乖配合照做。

高雄市議會明天將進行市長陳其邁市政總質詢，日前林智鴻就拋出建議，議會乾脆「休會」配合防疫，但高雄市議長曾麗燕認為，議事廳內的人數可控制在百人以下，符合防疫標準，會議還是可以繼續。

今早林智鴻質詢前，先要求主席李雅芬暫停時間，他提到，針對防疫部分進行現場官員備詢調整，因為昨天1天爆發16例，甚至確診者有高雄足跡，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說如果圍堵不了的話，可能就升到第3級防疫。

林智鴻說，雖然官員座位有透明隔板，但他會先質詢教育局，因此請教育局官員先採取梅花座，中間隔1個空位，而文化局、運發局就先出去到通風處，保持更好的社交距離。最後教育局留下12人備詢。

林智鴻質詢後，主席李雅芬先請原本被「請」到議事廳外的其他局處官員先回到議事廳。李雅芬說，尊重每位議員質詢的時間，也尊重林智鴻質詢的要求，但議事廳座位都有隔板，進出也都有戴口罩、量體溫，目前防疫等級還是第2級，「希望同仁對於議會防疫工作都能認同，讓議事進行更為順暢」。

(中時 )