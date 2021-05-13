歌手青峰被前經紀人林暐哲提告侵權，官司打了2年尚未落幕，如今連團員馨儀都被告妨害電腦使用罪，讓他寫下4千多字長文還原事件始末，更透露出無奈心聲「我終究心死了」，昨（12日）更再度發文強調：「知道原來一直被看顧著」，字句中透露著感謝之意。

青峰深陷官司糾紛，就連團員馨儀也被告妨害電腦使用罪，讓他寫下4千多字長文透露「我終究心死了」，對前經紀人兼恩師的林暐哲徹底絕望，所有團員也紛紛發文為他打氣，昨（12日）再度發文感謝所有團員，給予他和馨儀滿滿的愛，他表示平常看似伶牙俐齒，但懂得他沉默的人，其實知道是不想外界擔心，不過看到近日湧入打氣的留言，才知道自己一直被看顧著。

青峰表示雖然世界給他黑暗的重擊，但感謝身邊有排山倒海千萬個，真心且閃耀的情誼，始終陪伴著彼此，更強調：「以前我會說，這就是蘇打綠；現在我要說，這就是魚丁糸」，不過面對疫情升溫，青峰也再三呼籲：「我們會照顧自己，謝謝所有人的關心，也請你們照顧自己，一起冷靜、謹慎地對抗疫情！我們都好好照顧自己，就是照顧所有人。」

最後青峰不忘表示：「這幾天真的謝謝大家的愛與鼓勵，也請大家鼓勵一下魚丁糸好嗎，follow起來，我們真的非常需要你。」對此，網友也不忘持續留言打氣：「六個人站在一起，不管叫什麼，這就是你們」、「有一種友情，有一種親情，叫魚丁糸」、「你們六個一起就是最強大的力量」，團長阿福也跳出來回應：「這就是魚丁糸。」

(中時新聞網)