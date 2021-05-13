台南市張姓男子去年10月間晚上睡覺時，一旁剛滿3個月嬰兒哭鬧不休，張男曾懷疑小孩非自己所生，加上不耐孩童影響睡眠，兩度以手掌拍擊嬰兒頭部，隔日一早發現嬰兒昏迷不醒，送醫竟已不治，台南地院13日依殺人罪嫌重判12年。

24歲張男已生育多名子女，卻懷疑許姓妻子剛生下3個月的兒子非自己親生，去年10月某晚，許女上夜班外出工作，張男與小孩在家睡覺時，因嬰兒在一旁哭鬧不休，他先以右手掌根拍擊嬰兒額頭1次，造成小孩暈厥不醒，張男驚覺不對，趕忙呼喚搖動，才叫醒小孩。

鬆一口氣的張男持續睡覺，不料小孩隔日清晨5時再度哭鬧，他一怒之下，再握拳以拳頭內側捶打小孩額頭1次，小孩哭鬧聲漸減，他才呼呼大睡。

許女下班返家查看，發現小孩已昏迷不醒，趕緊將嬰兒送醫，經急救後宣告不治。

檢警調查，嬰兒身上有多處新舊傷痕，致命一擊在頭部，顯然有遭受擊打，張男到案時卻否認施虐，一直到今年2月才向警方坦承曾經動粗，遭依照殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦。

案發後，許女曾向丈夫與法官強調死亡小孩的父親就是張男無誤，並多次為張男向法官求情，陳述丈夫是因工作太累，生活經濟壓力繁重，一時情緒所為，懇求法官從輕量刑。

一審法官認為，張男行凶動機是因小孩半夜吵鬧，與小孩是否親生無關。張男當庭審理時感到懊悔，坦言願受犯行相當的處罰，台南地院13日以成年人對兒童犯殺人罪，判決張男12年有期徒刑，全案仍可上訴。

(中時 )