本土病例增加，湧疫苗搶打潮。(資料照)

國內本土病例增加，外界關心疫苗數量是否足夠，衛福部長陳時中昨(12日)表示，地方政府可透過合法藥商向衛福部申請，即可自購國際疫苗。關於此說法，國民黨前立委陳學聖今(13日)在臉書分析，陳時中一席話不要單看成簡單一件事，「因為有錢能勉強買疫苗的地方政府不多，大概只有雙北，而這兩位地方首長的防疫作為，和中央最常有衝突。所以陳時中雖是概括性發言，但目標很清楚。」

國民黨立委陳玉珍12日上午質詢時詢問陳時中時，若地方政府能採購、經費也夠，是否可自行購買國際疫苗。陳則回，需要透過有執照藥商做輸入許可，並向指揮中心申請，只要合法合規定就可以這樣做。

對於陳時中的說法，陳學聖13日在臉書說，「一席話驚醒夢中人」，以他在立法院那麼多年，立委和官員間詢答，基本上就是一場脫口秀，真有重大政策宣布，也一定是套好招，作球給同黨立委，這是事實，也是潛規則，而以陳時中這一年半來天天開記者會，以及面對各方經常性挑戰的磨練功力，早已難「失言」，要說的一定是準備好的、有定見的。

因此，陳學聖認為，陳時中昨天面對陳玉珍質詢，竟然同意地方政府可以自行採購疫苗，就不要單純看成一樁簡單的事，「因為有錢能勉強買疫苗的地方政府不多，大概只有雙北，而這兩位地方首長的防疫作為，和中央最常有衝突。所以陳時中雖是概括性發言，但目標很清楚。」

但是防疫進入下半場，陳學聖說，挑戰更大，風險也更高，而疫苗更是關鍵重中之重，不再只是會不會生產口罩，但從AZ疫苗採購，就看到民進黨政府的窘狀，這幾天疫情升溫，搞不好就會從「沒得選」、「沒人打」變成「沒得打」疫苗，到時民意沸騰，誰來承擔呢？

因此陳學聖分析，所以陳時中早早宣布地方政府可自行採購疫苗，往好的想，第一，是要告訴大家體會「當家之難」，第二，不然就是說氣話，「看你多厲害」，哪裡買的到？至於第三點，最差的就是預知疫情恐急劇升溫，先把疫苗採購責任甩鍋，這才是最讓人不樂見的。

另外，台北市長柯文哲昨砲轟中央「不負責任」，將原先中央該扛疫苗的採購壓力，丟給地方政府首長來決定，現在是怎樣，難道「買不到是我們的問題？」

(中時新聞網)