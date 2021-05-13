國內昨一口氣新增16例本土案例，新北市長侯友宜說「該封城就封城」，但因中央尚未宣布升級三級警戒，不少綠營民代質疑在製造恐慌；對此侯友宜今受訪表示，這攸關到最重要的物資、交通、民生生活，現在雖然只有二級，但大家要做最壞的打算、做好最充分的準備，才能隨時面對危機，守住疫情。

侯友宜說，現階段還在二級警戒的過程，新北市昨天以強化二級的方式，先下令八大特殊行業、網咖、電子遊戲場暫停營業，採取「預防」的步驟，讓疫情不再擴大。

侯友宜說，同時間也要提醒民眾拉高防疫意識，每個步驟都有程序，未來會不會嚴格到封城管理，會隨著疫情變化採取不同作法，但這攸關到民眾的生活大幅度改變，以及嚴格控制相對的民生物資交通，一定要做好充分準備。

侯友宜表示，因此這不是新北市單一縣市就能做到，應該是由中央結合新北市及其他鄰近縣市，大家一起來，防疫要上下一心，面對疫情改變做好充分準備，隨時調整步伐，這樣才能守得住疫情。

疫情多點爆炸侯友宜提恐封城 專家示警：進化版病毒已在社區擴散

(中時 )