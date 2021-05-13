世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）毫無意外殺進羅馬大師賽16強，但在他昨天32進16強比賽中出了一點小插曲，脾氣有點急躁的他與裁判發生爭執，因為這場比賽一度在下大雨中進行，使得喬柯維奇非常不滿，在比賽中向主審大聲咆哮。

喬柯維奇在昨天比賽遇上23歲美國小將佛里茲(Taylor Fritz)，最終以6：3、7：6獲勝、搶下16強門票，但這場比賽焦點仍是喬柯維奇不穩定的情緒，不過這次或許不完全是他的錯，因為雨中比賽確實會為運動員造成危險，若受傷得不償失。比賽第二盤現場下起大雨，裁判仍堅持繼續，隨後輪到喬柯維奇後雨勢更大，他在面臨被破發局面後忍不住向裁判大吼說：「你還想打多久？我已經問了你三次，你什麼都不做！」

而在這舉動後有些人不太認同，網友說：「他情緒爆發是不可被接受的，他應該為自己感到羞愧，佛里茲更配得上勝利，他又一次失去冷靜，在球場上的表現就像被寵壞的孩子！」但也有球迷力挺他，認為他有理由表達不滿，球迷說：「由於在危險條件下比賽，他生氣很合理，而且很快就冷靜下來。」

最後喬柯維奇也說出他的看法並道歉，他說：「當時壓力很大，我認為喊停是正確的，這並非我首次經歷過，但即使有了那麼多教訓多，我仍失去冷靜，這是很好的經驗，我會從這件事學到東西！」他還說道：「這是場非常奇怪的比賽，在雨中打兩盤比賽對我們是種挑戰，在兩盤的大部份時間裡，我都在努力讓比賽在自己掌控之下！」

(中時新聞網)