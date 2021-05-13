共同起草美國對台重要政策依據「台灣關係法」的前紐約州民主黨籍國會議員沃爾夫（Lester L. Wolff）昨天在紐約州塞奧西特（Syosset）辭世，享嵩壽102歲。

「紐約時報」與「華盛頓郵報」報導，沃爾夫的兒子布魯斯．沃爾夫（Bruce Wolff）證實父親於醫院辭世，不過並未提及逝世原因。1919年出生的沃爾夫曾是聯邦眾議院最高齡的在世前議員。

沃爾夫生前擁護前總統詹森（Lyndon B. Johnson）1960年代的「大社會」（Great Society）計畫，以及70年代美國對抗國際毒品走私的戰爭。

沃爾夫1965年到1981年任職眾院期間，共同發起最初的醫療保險法（Medicare law），還負責替中共領導人鄧小平傳話給時任美國總統的卡特（Jimmy Carter），促使美國於1979年徹底承認北京與華府外交關係，另外協助揭發中南半島所謂的「金三角地帶」是供應美國和駐越南美軍海洛因的主要來源。

沃爾夫曾於1978年率美國國會代表團訪中，並會見在領導人毛澤東逝世後負責改革中國經濟的鄧小平，當時美國與中華民國政府尚未斷交，但美方認為與中華人民共和國關係正常化可望為雙方帶來龐大經濟和政治利益。

沃爾夫回憶道：「鄧小平對我說，別讓台灣阻礙（美中）外交關係的建立。回國後我向卡特報告此事。」後來卡特於1979年1月1日宣布正式與中共建交、與中華民國斷交，終止與中華民國簽訂的「中美共同防禦條約」，是冷戰時期重大轉折點之一。

沃爾夫共同起草1979年「台灣關係法」，內容承認中華人民共和國為中國唯一合法政府，不過也強制要求美國保衛台灣安全、經濟和其他利益。「台灣關係法」由卡特總統簽署成法，鞏固美國在亞洲地位。

(中央社)