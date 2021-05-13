台東縣政府呼籲營業場所務必落實實聯制防疫管理措施，若無法配合落實業者，將依法強制勒令停業。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

國內新冠肺炎疫情持續擴大，且近期暴增大量本土個案，中央疫情指揮中心公布6大防疫方向，除了加強採檢通報、匡列接觸者外，台東縣政府呼籲營業場所務必落實實聯制防疫管理措施，若無法配合落實業者，將依法強制勒令停業。

縣府財經處指出，為防堵疫情持續擴大，將要求台東縣轄內各營業場所落實防疫管理及實施實聯制，針對高風險場域將實施強力執行檢查及宣導防疫觀念，如業者無法配合就開罰，必要時將實施公權力強制其停業並關閉公共場域。此外，饒慶鈴縣長也再次呼籲縣民進出營業場所及公共場域時請務必配戴口罩並落實個人消毒，齊心協力共同度過防疫時期。

台東縣政府財政及經濟發展處表示，中央疫情指揮中心所公布的6大方向包括落實全國營業場所防疫管理、加速加強疑似通報，及早發現可能個案、擴增防疫旅館，落實隔離及檢疫措施、擴大匡列接觸者，進行隔離、積極採檢、專則醫院全數啟動，1周內恢復專責及隔離病房區域、短期商務縮短檢疫，從嚴審查。

(中時 )