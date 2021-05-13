華航諾富特群聚感染延燒，關於機組員居家檢疫政策從14天改為7天，再縮減為3天，究竟到底是誰下的決策，至今仍羅生門，民眾黨立委張其祿今痛批，為什麼這麼重大的決策，政府連是誰下的決策都無法確定，甚至連防疫旅館都爆發混居，非常不可思議，防疫旅館根本是防假的，有名無實，呼籲政府檢討改善，把防疫破口補起來。

諾富特事件延燒至今，桃園市政府和民航局、疫情指揮中心互相推拖責任，關於機組員居家檢疫政策從14天改為7天再縮減為3天，負責單位責任更是糾纏不清，張其祿質疑，機組人員居家隔離檢疫程序變更到底是誰的決定，政府至今仍無法答覆，為什麼連最基本的防疫措施都沒辦法做好。

張其祿說，諾富特防疫旅館出包，已經證實CDC允許防疫旅館收住一般旅客的作法是嚴重的錯誤，這樣的決策令人感到不可思議，如今地方跟疫情指揮中心還在互相推卸責任，完全不知道檢討。

民眾黨團呼籲，政府應儘速完成所有防疫旅館的清點盤查，不要讓防疫破口繼續擴大，並對於防疫措施決策錯誤檢討改善。

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(中時 )