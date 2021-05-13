影音直播及視訊會議成為後疫情時代的「新生活」常態；專注該領域產品的圓剛(2417)及圓展(3669)今早重啟漲勢，2檔母子公司開盤不久就躍上漲停價。

圓展宣布AVer CAM520 Pro2視訊攝影機與AVer VC520 Pro2視訊會議系統，獲得國際視訊通訊領導品牌Zoom的官方硬體認證。此兩款USB攝影機隨插即用，且擁有最先進的AI科技，非常適合搭配Zoom的知名遠端協作軟體。使用者可以選擇CAM520 Pro2或VC520 Pro2來搭配Zoom的音效、視訊及內容分享功能，輕鬆體驗優質的視訊會議與遠端同步協作。使用者也可以用CAM520 Pro2和VC520 Pro2來搭配Zoom視訊平台，為中型到大型會議室提供方便有效率的會議體驗。兩款攝影機擁有18倍變焦鏡頭，並提供流暢地上下、左右平移、放大縮小的鏡頭運作。此外，圓展全新升級的 SmartFrame智能框圖對焦，能流暢追蹤與會者的動向，即使會議中人數有變動，攝影機會自動地調整畫面；使用者也可以預先設定影像區域，攝影機將會自動對焦發言者。這些高效的AI功能，即使與會者戴著口罩或側臉、背對著鏡頭，與攝影機距離7~10公尺內，也能發揮作用。

圓剛首季EPS為0.46元；圓展首季EPS為2.19元，而該公司持續加碼圓剛，目前持有圓剛股權達8.49%。

(時報資訊)