周四台股開盤續跌，盤中重挫533.83點，下滑至15368.54點，跌破半年線，衛福部長陳時中表示，升三級的可能性變小，找到不明感染源「關聯性」，盤中以台積電(2330)等電子權值股收斂，將指數由低檔拉抬上來，一度翻紅至15949.23點，目前在平盤之下震盪。而航運股上午10:45左右仍跌近6.5%，但貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)已打跌停板，華航(2610)也拉回平盤之上，而疫情升溫緊張帶動宅經濟，更可望牽動宅配業績，宅配通(2642)衝上漲停，嘉里大榮(2608)也漲聲響起，疫情概念股紅通通。

宅配通4月營收3億2126萬元，年增6.52%；前4月營收13億6957萬元，年增7.94%。第一季獲利6119萬元，年增約11%，EPS達0.64元，優於去年同期的0.57元。公司總經理徐慶懿先前指出，因為疫情影響貨櫃船運，家電業者為避免貨運延誤，提早進料，讓物料在倉儲存放的時間拉長，公司的獲利也增加。電商可望受惠不出門的網購熱銷，也讓宅配通受惠，但因電商也開始建立自有貨運車隊，因此電商業本身業務成長約兩成，宅配通在電商部分沒有等量成長，成長幅度約為一成。今年公司將持續擴充車隊與倉儲，倉儲以租用為主。宅配通周三獲外資、自營商買進，周四股價帶量衝上38.8元漲停，改寫波段新高價，與嘉里大榮成為航運股的萬綠叢中一點紅。

上午10:45左右，航運股僅剩新興(2605)、裕民(2606)跌停板，多檔個股打開跌幅，貨櫃三雄目前跌約5-8%，台船(2208)、中航(2612)、長榮航(2618)、亞航(2630)、台驊投控(2636)、遠雄港(5607)也大幅收斂跌幅。

本土法人表示，台股12日回測半年線支撐後收長下影線，短線在日指標修正未完前，加權指數在季線與半年線之間震盪，籌碼待沉澱；加上美股仍有通膨上升疑慮，促使投資人撤離高本益比股，此外台股仍有本土疫情嚴峻變數，賣壓沉重，建議投資人操作上偏保守。

(時報資訊)