世邦魏理仕(CBRE)接受業主獨家委託，公開標售位於台中水湳經貿園區土地，本次標售土地面積近3,000坪，標售底價為113.5億，使用分區為第二種文化商業區土地，將掀起重量級建商、大財團、產壽險公司搶購熱潮。

世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示，本標售標的緊鄰中央公園、綠美圖、鄰近水湳轉運中心，基地臨路120米，正面中央公園之面寬更高達160米，本區一般建築高度限制為48米、100米、140米，然本標售標的建築高度可達160米，預計未來興建大樓後將成為該區之地標建築。此外，該區目前已有在地知名建商如寶輝建設、精銳建設、總太建設、親家建設、豐邑建設搶先進駐，預期未來將有更多全省各地重量級建商持續搶進，未來發展看好。

臺中水湳機場的水湳經貿園區，總開發面積達254公頃，是台中當今的開發核心所在，區內匯集各項重大公共建設，引領國內城市開發建設的潮流。園區內中央公園占地更達67.34公頃，是台北大安森林公園的2.58倍，為全台灣最大的都會區公園。標售標的除了具有面中央公園第一排的景觀，更緊鄰結合中央公園、圖書館、森林中的美術館之稱的「綠美圖」。

(時報資訊)