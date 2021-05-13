廣達(2382)旗下雲達科技發表全新5G解決方案IronCloud-Robin雲端平台。雲達科技總經理楊麒令表示，藉由跟Robin.io和英特爾合作，我們打造了自動化、雲端原生的IronCloud平台，協助縮短我們共同客戶5G應用上線的時間。IronCloud-Robin雲端平台不僅可協助企業建立端到端的雲端原生平台，更可以經濟實惠的方式建立5G服務遞送網路。

雲達與英特爾、Robin.io密切合作，以協助客戶加速雲端原生轉型。在IronCloud-Robin雲端平台上，可使虛擬機器與容器技術並存，便於共享資源，及統一進行自動化流程。它是業界最完整的電信商等級開放Kubernetes平台，建構在Robin.io領先業界的雲端原生平台和多資料中心自動化平台上，具備5G、企業及邊緣應用之最佳化配置，並搭載最新的第3代 Inte Xeo可擴充處理器，使資本支出和營運支出得到最佳效益。

為加速雲端原生轉型、加快服務上線的腳步，雲達、英特爾和 Robin.io共同以自動化及生命週期管理的最佳實踐為目標，運用軟硬體加速技術，研發出集中式的自動化平台。IronCloud Robin雲端平台可運用雲端原生基礎架構，實現從資料中心到邊緣的電信工作負載，讓企業能達到雲端原生5G應用(如核心網、RAN以及CDN等)所需的低延遲信賴度，降低部署及管理網路基礎架構的挑戰，並提供可擴充且具成本效益的NFVI平台。

(時報資訊)