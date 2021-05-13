晶華(2707)國際酒店集團擴大布局台南市場，旗下風格旅店Just Sleep捷絲旅位於台南十鼓仁糖文創園區內、歷時3年興建的「捷絲旅台南十鼓館」已順利取得營業執照，將自6月1日起試營運迎賓，成為全台第9家據點，預計15日開放預訂，搶攻國旅市場商機。

捷絲旅台南十鼓館由十鼓文旅委託晶華經營管理，2018年4月16日動土興建。飯店位於台南十鼓仁糖文創園區內，建築外觀由葉世宗建築師事務所以糖的結晶體為靈感打造，呼應糖廠歷史，室內設計則由宇寬設計公司操刀，將糖廠溫潤色調與建築特色融入整體空間設計。

捷絲旅台南十鼓館緊鄰十鼓仁糖文創園區與奇美博物館，為該區首家由五星級酒店集團經營的商務度假型飯店，前往高鐵站、機場、高速公路等交通要點亦具地利之便，客群鎖定計畫到府城觀光或洽商旅人。

樓高10層的捷絲旅台南十鼓館設有8種房型共129間客房，包括113間客房及16間套房，並為全台首家設有戶外雙泳池的捷絲旅據點，包括雙水道常溫泳池及水深50公分的兒童專屬戲水池。

餐飲設施方面，位於1樓的全日餐廳「Just Cafe捷食藝」由台南晶英酒店星級主廚團隊駐點，每日嚴選新鮮食材提供自助式早餐，午、晚餐則供應包括西式簡餐與中式餐食的主廚特選菜單，並獻上和牛美饌，以滿足老饕味蕾。

同時，捷絲旅台南十鼓館設有最多可容納120人的多功能商務會議與小型宴會廳，頂樓的「鼓時光」宴飲空間則可遠眺奇美博物館與台南美景，並擁有可舉辦婚禮的戶外露台場所，期盼能掌握團體會議旅遊及婚宴商機。

晶華表示，捷絲旅台南十鼓館將自15日起開放預訂，試營運優惠價每房不含早餐1955元起、含2客自助式早餐2700元起，7月6日前造訪加購高鐵車票另有65折優惠。開業首年平均住房率目標達6成、平均房價達2500元。

(時報資訊)