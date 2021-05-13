昨(12日)大陸微博網友皆在紀念汶川大地震13周年，有人發文表示「周董」周杰倫當年名曲〈稻香〉便是為了汶川地震而寫，傳唱至今，也有人起底當年在四川都江堰看到一名白衣帥男幫忙發送物資，他自稱是「來自北京的霍先生」，真實身分曝光竟是霍建華。

今年是汶川大地震13周年，過去周杰倫在《人物周刊》受訪時，透露〈稻香〉是因見到汶川災情有感而發所創作，由周杰倫作詞、作曲，黃雨勳編曲，收錄在2008年10月的《魔杰座》專輯，歌詞唱著：「不要哭，讓螢火蟲帶著你逃跑，鄉間的歌謠，永遠的依靠，回家吧，回到最初的美好」，便是盼以此慰藉災民。

霍建華被網友起底過去低調幫助汶川地震。（圖／翻攝自會火微博）

據《會火》報導，同年5月有記者在網上分享心得，透露那年被派去都江堰採訪，現場滿目瘡痍，讓全車的人都忍不住沉默，經過當地指揮所時，發現有一群義工和軍人在發送物資，覺得是好的取材對象，便拍了幾張照片，回去查看照片時才驚覺其中一位穿白衣、戴鴨舌帽的男子很眼熟，經網友指認才知道是霍建華。

霍建華當時自稱是北京來的霍先生。（圖／翻攝自會火微博）

其他網友也說，霍建華當時極其低調，到了現場自我介紹只說是「北京來的霍先生」，不願意暴露身分打亂救災進度，最後是被小朋友認出才承認，回家後霍建華才在官網報平安，說自己到了都江堰一趟，內心相當震撼，並對所有志工、醫療團隊、和軍人致上最高的敬意，而這花絮13年後依舊感動網友，紛紛說：「其實娛樂圈善良的藝人也不少，但是現在互聯網太無限上綱了，有時講錯一句話就被判定死刑了」、「霍建華是我見過的最低調的藝人，捐款從來不說，不是粉絲查根本不知道他捐了好多年」、「那時候好奶啊，致敬每一位心中有愛，為愛行動的人」、「華哥你真的很好，就是什麼時候出來演戲啊」。

(中時新聞網)