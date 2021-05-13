就在明星後衛傑倫布朗接受左手腕手術提前報銷的這一天，「綠衫軍」塞爾提克13日爆冷以94比102不敵地主騎士，確定將打附加賽，也送尼克自從2012-13年球季以來首次闖進季後賽，總算擺脫爛隊形象，東區季後賽前6強球隊提前出爐。

目前東區季後賽前6種子都已確定，只是最終排名可能要到例行賽最後一天才能出爐，依序分別是七六人、籃網、公鹿、老鷹、熱火與尼克，隨著尼克相隔8年闖進季後賽，陣中明星前鋒蘭道爾也將拿到合約當中的94.5萬美元激勵獎金。

不過早已無緣闖進季後賽的騎士，得以爆冷擊退塞爾提克的兩大功臣，分別是先前爆發內訌的「愛神」洛夫與塞克斯頓，洛夫今天拿下全場最高30分，且抓14個籃板，塞克斯頓也有28分、8助攻，歐科洛15分，賈瑞特艾倫8分、10籃板。

至於塞爾提克仍看塔圖表演，他拿全隊最高29分，佛尼爾與普利查德各有15分，塞爾提克今天不僅少了布朗，肯巴沃克、史馬特、羅伯特威廉斯等主力也都沒打，看來已經想替附加賽做好準備，目前對手可能是戰績並列東區第10的黃蜂或溜馬。

(中時 )