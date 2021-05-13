偷看伴侶手機查勤，是很多情侶間的「小動作」，但小心吃上官司！姚姓女子因懷疑男友劈腿，為了跟男友分手，偷看男友手機內的對話紀錄，並翻拍其中曖昧對話作為證據，男友得知此事，憤而報警提告。台北地檢署依妨害秘密罪起訴姚女。

檢方調查，姚女與陳姓男子曾為男女朋友，姚女因懷疑陳男「腳踏多條船」，私下另與其他女子交往，有意分手，姚女去年9月18日早上7時，在2人同居處，趁陳男上廁所之際，偷拿陳男手機鍵入密碼，瀏覽陳男LINE對話紀錄。

姚女為取得陳男偷吃罪證，以此作為與陳男分手的證據，即找出陳男與其他女性曖昧對話紀錄，再以自己手機翻拍成5張照片，之後姚女將5張照片傳給陳男，要求分手。但陳男發現手機對話遭姚女偷拍，憤而報警提告。

檢方調查時，姚女認罪。檢方認為，姚女涉犯《刑法》358條「無故輸入他人帳號密碼而入侵電腦相關設備」、359條「無故取得他人電腦相關設備之電磁紀錄」罪，依法起訴。

(中時 )