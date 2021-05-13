中央流行疫情指揮中心昨公布新增16例本土病例，其中2人在北市萬華區茶藝館、清茶館工作，台北市長柯文哲13日早上預告，將前往萬華警分局下達命令，預計今天下午3時30分對外說明。
市府昨要求萬華分局前往特殊營業場所，加強臨檢、防疫宣導，警方也透過監視器盡快匡列接觸者。柯文哲今早7時30分開晨會，直到10時才結束。
面對外界關注萬華2確診案，柯文哲表示，會議剛結束，他先去萬華分局下達命令，預計下午3時30分開記者會詳細說明處理方式。
(中時 )
中央流行疫情指揮中心昨公布新增16例本土病例，其中2人在北市萬華區茶藝館、清茶館工作，台北市長柯文哲13日早上預告，將前往萬華警分局下達命令，預計今天下午3時30分對外說明。
市府昨要求萬華分局前往特殊營業場所，加強臨檢、防疫宣導，警方也透過監視器盡快匡列接觸者。柯文哲今早7時30分開晨會，直到10時才結束。
面對外界關注萬華2確診案，柯文哲表示，會議剛結束，他先去萬華分局下達命令，預計下午3時30分開記者會詳細說明處理方式。
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