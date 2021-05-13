2021年第一季台灣手機市場實體通路銷售成績出爐，整體銷量走跌！根據市調機構GFK針對全台實體通路調查的數據統計顯示，今年第一季台灣手機市場的銷售量約141.1萬支，較2020年同期157.3萬減少10%，反映市場銷售熱度出現略有下滑的趨勢。此外，第一季熱銷榜單前二十名最賣手機第一名，仍然是蘋果6.1吋雙鏡頭的iPhone 12 128GB，同時也是全台最受歡迎的5G手機。

2021年第一季台灣手機熱銷排行。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

北台灣通信門市傑昇通信表示，今年第一季熱銷榜單蘋果就佔了九席，相當強勢，第二至五名分別為iPhone 12 Pro 128GB、iPhone 12 Pro Max 128GB、iPhone 12 Pro Max 512GB與 iPhone 12 Pro 256GB。顯見iPhone 12銷售力道仍在，再加上春季發表會釋出的夢幻新色「紫色」，預期能夠進一步拉動蘋果手機的銷量。

至於全台第一季最多人購買的安卓5G手機，又是哪幾款？傑昇通信指出，目前以三星中階A系列的A42（6+128GB）容量版本最受歡迎，擁有6.6吋Super AMOLED螢幕與5000mAh電量，成為大多數安卓粉升級5G手機的優先首選。該款手機2020年十月上市建議售價為12,990元，傑昇通信門市價格落在7,990元，八千有找。

在安卓旗艦手機部份，三星今年一月推出的5G旗艦機款Galaxy S21系列，三款機型之中，第一季台灣則是6.7吋S21 Plus（8+256GB）賣最好；除此之外，台灣5G 資費較高、相關生態也尚未齊全，重視性價比的消費者短期內仍選擇留守4G手機，因此高CP值的A21s及A31，則分別為第一季台灣手機熱銷排行的第八名及第十九名。

在第一季台灣手機熱銷排行第十名的OPPO Reno 5（8+128GB），則是擁有6.43吋OLED螢幕的搭載高通S765G處理器，電池容量為4300mAh，也頗受台灣O粉們的青睞；今年一月上市的建議售價為14,990元，目前傑昇通信門市約有三千元左右的降幅。

三星今年一月推出的5G旗艦機款Galaxy S21系列，第一季台灣最熱銷的則是6.7吋S21 Plus（8+256GB）；2021第一季台灣手機熱銷排行第十名OPPO Reno 5（8+128GB）(右）。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

此外，在第一季全台十大手機品牌銷售量市佔率排名，依序為：​蘋果Apple（43.4％）、三星（21％）、OPPO（8.3％）、vivo（5.4％）、realme（5.3％）、紅米REDMI（2.7％）、HTC（1.8％）、小米（1.7％）、Sony（1.7％）、ASUS（1.5％）。基本上，前六名維持與三月份相同，而HTC手機市占率1.8%，本季名次回升至第七名，超車小米跟SONY。

(科技)