國民黨立委林思銘 (吳家豪攝)

藍委林思銘今日於立院內政委員會質詢表示，基進黨台中立委陳柏惟罷免案若與828公投分開舉行，約要多花2千8百萬，合併辦理可減省不少經費。中選會主委李進勇回應，已經聽到各界聲音，但不便表達意見。綠委王美惠說，陳柏惟沒做錯什麼，是被情緒性罷免。

近日陳柏惟罷免案的提案人楊文元已向台中選委會遞交第二階段連署書，並向中選會要求罷免案綁公投。李進勇表示，依法罷免案將在宣告成立後20日至60日內為之，中選會將斟酌各項情況，由中選會委員做最後決定。

林思銘說，828公投，台中市府約要花費1.5億，若與陳柏惟罷免案分開舉行，要多花多少錢？李進勇指出，參照最近的罷免案，桃園市議員王浩宇罷免案，約花費1千3百多萬，高雄市議員黃捷罷免案約是1千2百多萬。

林思銘說，經過精算後，陳柏惟罷免案如和公投脫鉤單獨辦理，約要增加2千8百萬，這不是小數目，若合併辦理，可以節省人力經費，且828各學校已經開學，無論就防疫、選務方便性，都不適宜分開辦理。

林思銘表示，依法依理依情及實際選務順利舉辦還有兼顧人民權益，828公投應和陳柏惟罷免案同時舉辦，中選會是否可以採納。李進勇說，已經有聽到委員及各界聲音，但不便表達意見。

王美惠說，2018年的公投綁大選可看出，對選民很不方便，很多老人家看到那麼多人排隊投票，就不想等，放棄投票，既然有這種經驗，就要詳加考量。

王美惠表示，自己去問陳柏惟，到底做錯了什麼要被罷免？罷免最重要的是同不同意的投票人數，原因根本不重要，未來中選會可能會遇到更多情緒性罷免。李進勇說，中選會秉持中立，不受正反雙方干涉，法律怎麼規定，就怎麼處理。

王美惠說，中選會對於公投是否綁罷免案，一直說要讓中選會內部委員開會討論，李進勇回應「我自己沒特定立場」，王美惠表示，李若不表達自己意見，那今天來立院報告要幹嘛？李進勇說，已經表達會依法執行，若說出自己看法，是不尊重中選會的委員。

(中時 )