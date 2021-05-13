北市社區淪陷！萬華茶館2女子確診 直擊阿公店人潮「瞬間嚇光」

台灣新冠肺炎疫情持續升溫，光昨（12）日一口氣就暴增16個本土案例，創下單日最高紀錄，其中3起感染源不明，其中台北市新增的2例都來自萬華茶室，也就是俗稱的「阿公店」，各別為案1220，一名60多歲的女性，在萬華三水街「鴻達茶藝館」工作，以及案1221，50多歲女性，西園路1段「楓香清茶館」內任職，消息一出，引發各界熱議，不僅前台北市議員、金色力量黨主席童仲彥當日在臉書公開茶藝館內部的影片，指出「茶室只有在泡老人茶嗎？」連宅神朱學恒都分享看法，精闢的言論被網友驚呼是「阿公老溼機」。

【成立性專區助防疫】萬華茶室傳確診？茶室只是喝茶嗎？（影／2018年民眾提供_YouTube頻道「金色力量黨GPP」）

根據朱學恒今日稍早於臉書的貼文，得知萬華阿公店傳出染疫消息，加上主張「成立合法性專區對防疫很重要」的童仲彥貼出一段茶室影片，裡頭只見一名只穿著內衣的女子，不停磨蹭著男客，臀部扭動在眾人之間，身上還時不時有手在撫摸遊移著，宅神見狀後遂趕緊轉發新聞，中肯推論未來事件可能的發展走勢，直指疫情「會跨茶店感染，一定是中間有一個隱形的阿公去了兩家店，不然茶店從業人員又不會互相捧場，照說應該不會接觸。」這番預測讓不少網友看了都驚呼「阿公老濕機」、「不會互相捧場，但會互相支援、調度啊！」

衛福部長陳時中今（13）日表示，現在還沒有談到封城，不過升為3級可能性降低。（圖／黃世麒攝）

對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（13）日赴立法院社會福利及衛生環境委員會備詢前，接受媒體聯訪時表示，蘆洲、宜蘭的病毒基因定序與華航、諾富特相同，因此「疫情警戒升至第三級機率比較小了」。另外在獅子會的病例中，有人到過萬華區茶藝館，還疑可能是同1條傳播鏈。至於萬華茶藝館是否會成為防疫新破口？陳時中回應，這部分要積極圍堵，昨日已和萬華分局及警政署開會，副指揮官也親自到萬華了解當地情況，未來將主動擴大篩檢，避免新冠病毒持續擴散。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)