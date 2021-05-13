中央流行疫情指揮中心前日（11）宣布新增7例本土病例；昨日又宣布新增16例本土個案，包括台北、新北、宜蘭、基隆都有確診者，讓全國民眾人心惶惶。高雄計程車司機葉信安表示，這兩日高鐵左營站很明顯遊客驟降，搭乘計程車的客人至少銳減4成，氣氛彷彿回到去年剛爆發新冠肺炎疫情一樣；以前等10到15分鐘就能載到客，現在要等45分鐘才有一單，生意嚴重受創。

葉信安今日（13）接受香港媒體《中評社》訪問表示，疫情升溫短短2日，高鐵左營站就明顯感受到人潮變少，除了南來北往的遊客驟降，搭乘計程車的客人更至少銳減4成，連帶讓他的業績也重摔至少4成，以前在高鐵站排班，等10到15分鐘就能有一單客人，現在得等45分鐘才有一單，生意影響極大。

葉信安坦言，12日不僅一口氣增加16起本土感染人數，其中一名基隆染疫婦人更在5月1日隨進香團赴高雄知名宮廟進香並住宿，引發防疫戒備，同行之間都有不好的預感；現在的氛圍很像去年新冠肺炎剛爆發時，大家都很緊張，只希望高雄不要爆發嚴重群聚感染與擴散。葉無奈感嘆，台灣好不容易防疫有成，但現在防疫氣氛又升溫，大家緊張是難免的事。

面對疫情再度大爆發，葉信安指出，高鐵計程車隊剛好有100輛車，司機都會遵照防疫步驟，消毒、戴口罩，保持良好社交距離，他最擔心的是，接下來的暑假檔次可能大受影響，盼政府趕快能將防疫破口補起來。

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(中時新聞網)