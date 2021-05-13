昨日暴增16例本土病例，其中2例是台北市萬華區阿公店上班的女子。對此，一名網友在網路發文，媽媽向他表示最近曾去過阿公店，正當他煩惱著，不知如何面對媽媽時，媽媽接著說是去「阿公店水庫」，才發現原來是一場烏龍，貼文曝光後，讓不少網友笑翻，直呼「也太幽默了」。
原PO昨（12）日於PTT笨板發文表示，和媽媽在家庭群組討論疫情狀況，暴增16例本土案例中，其中2例是來自於萬華阿公店，本以為家人應該不會有相關足跡，孰料，下一秒媽媽卻自爆，兩周前曾有去過，此話一出，所有人都看傻了。
原PO表示，那一瞬間真的不知道如何面對媽媽，內心開始上演小劇場，包括「難不成媽媽是兼差嗎？爸爸知情嗎？」正當他還在為此煩惱時，媽媽接著說，4月28日去阿公店水庫，和退休會的人一起旅遊，「都過這麼久了，應該沒事吧。」原來是媽媽把「阿公店」，誤當成「阿公店水庫」，讓原PO直呼「這也差太多了吧！都活到退休了，還能這麼天兵」。
貼文曝光後，不少人都被點到笑穴，「媽媽也太好笑了」、「差點以為原PO要重認爸爸了」、「媽媽很幽默喔」、「岡山燕巢的阿公店水庫，高雄人都知道吧」、「媽媽也太有趣」、「這個應該會登熱門啊！我很久沒有笑這麼久了」。
(中時新聞網)
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