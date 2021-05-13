進入市政大樓民眾須配戴口罩並進行體溫量測。(台中市政府提供)

防疫超前部署，國內新冠肺炎本土疫情持續延燒，台中市政府13日起重啟台灣大道市政大樓文心樓1樓及陽明市政大樓1樓中庭的聯合洽公區。秘書處說，市政大樓惠中樓整棟、文心樓及陽明市政大樓2樓以上等，僅限市府員工進出；重啟聯合洽公區縮短洽公時間，降低民眾非必要接觸風險，防堵疫情擴散蔓延。

秘書處指出，雖然COVID-19警戒標準及因應事項第二級規定，原則只限室內100人以上的會議及活動，但市府防疫加嚴加密，今天起重啟聯合洽公區，各機關將派員至1樓洽公區受理民眾申辦文件或諮詢。

秘書處表示，凡是進入市政大樓的訪客與洽公人員皆須全程佩戴口罩與實聯登記，物流人員也需統一至1樓「物流交付區」交貨；而台灣大道市政大樓自明日起，全面暫停導覽服務。

秘書處強調，市府將持續加強並滾動調整市政大樓防疫措施，針對廁所、電梯、會議室、員工餐廳等公共空間定時消毒，辦公區域也採分倉分流、必要時運用視訊會議，並持續採用實名登記APP等科技防疫措施；鼓勵民眾多加利用線上申辦或電話諮詢，減少進出公共場所，保護自身健康。

(中時 )