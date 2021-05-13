國民黨發言人江怡臻今反批，蔡總統才說國人要團結防疫，同黨地方主委卻忙著分化，製造恐慌，民進黨完全是說一套做一套。（江怡臻提供）

本土疫情升溫，新北市長侯友宜昨強調「該封城就封城」，但因中央尚未宣布升級三級警戒，民進新北市黨部主委何博文質疑「侯友宜為搏版面說廢話」，還製造恐慌；國民黨發言人江怡臻今反批，蔡總統才說國人要團結防疫，同黨地方主委卻忙著分化，製造恐慌，民進黨完全是說一套做一套。

何博文昨在臉書發文指出，侯友宜說「該封城就封城」，是典型的侯氏語法，聽起來很嚇人、很有魄力，實際廢話一句，就如同「該吃飯就吃飯、該睡覺就睡覺、該拉...」一樣。但就搏版面而言，很有效果。

何博文質疑，新北市人口最多，防疫旅館六都倒數第一，疫情爆發急增加，還是六都倒數；人口最多，自費想打的一堆，但搞到成堆疫苗準備過期，施打點少，時間又限制多；明明說「即日起」關閉運動中心，但昨晚板橋運動中心課程照上，退課程還收20％手續費。這不是說一套、做一套？哪門子的超前部署？「防疫中央地方一條心，絕對支持超前部署，但莫製造無謂恐慌！」

江怡臻今反嗆，就事論事，侯友宜做為地方指揮官，當疫情升溫，難道不應該超前部署，預作準備嗎？難道不應該齊心防堵嗎？更何況侯友宜說的是，要就最壞的狀況，做最好的準備，新北去年早就率先兵棋推演各項防疫措施，一切按照程序來。民進黨政府自己防疫不力，放任地方主委惡意扭曲，製造恐慌，難道真的希望國人生活一團糟嗎？

江怡臻痛批，何博文曾說的防疫破口隊，現在儼然自己才是。

江怡臻指出，公有場館因疫情升溫而暫停，場館清理和人員撤場都需要緩衝時間，何主委不要只出一張嘴，就要全面禁止任何動作；此外，國民運動中心退課程還收20％手續費，經查證根本是假消息，因疫情而延期或取消的課程，可免扣手續費，民進黨不了解實情，居然還公然說謊，誤導民眾。

至於疫苗施打，江怡臻表示，AZ疫苗因為按類別施打，剛開放時，新北能夠施打的人數較低，但自5／10開放65歲以上長者開打後，接種人數才真正與人口數有關；而防疫旅館需求大增，新北也配合中央擴充能量，將增加607間防疫旅館房間數。從疫苗和旅館議題來看，何主委不僅沒有數字概念，也刻意忽略新北始終與中央並肩作戰。

江怡臻強調，危機時刻，大家團結防疫，不樂見有人故意製造混亂，打擊地方與中央一起努力的決心。

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(中時 )