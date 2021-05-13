北檢

36歲潘姓外送員，11日晚間涉嫌持水果刀，在台北市林森北路套房，割喉殺害越南籍黎姓按摩女郎，警方13日早上依殺人罪將潘嫌移送台北地檢署。面對媒體詢問「為何殺人？」潘不發一語。檢方訊後，不排除依潘嫌涉犯殺人重罪，有逃亡之虞聲押。

潘有毒品前科，與妻離異，近年做外送員賺錢養2個分別3歲及5歲的孩子以及母親，每月雖有4、5萬元收入，但他疑似沉迷「越式」色情按摩消費，在黎女身上花了不少錢；兩人有曖昧情愫，又扯上金錢糾葛，最終決裂，釀下殺機。

他初步供稱，11日晚間本想向黎女討錢，但黎女呼他巴掌，兩人激烈衝突，他盛怒之下持雜貨店買來的水果刀，趁黎女跑去浴室時，從其脖子狠狠砍殺下去，他殺紅眼，忘記砍了幾刀，等清醒時，黎女已倒臥血泊氣絕。

他逃離前，搶走黎女的錢包與手機，錢包內有3500元現金，手機則在12日拿去板橋通訊行以7000元變賣；警方鎖定他身分後，根據手機基地台位置，一度懷疑他在雙北市四處逃竄，最後才發現他殺人後，白天竟如常跑外送上班。

昨下午2時左右，他疑因心神不寧，跑外送途中在信義區追撞自小客車，他允諾要賠償對方車主。晚間被逮，雙手因車禍磨破皮的傷口，仍清晰可見。

(中時 )