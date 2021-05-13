立法院司法法制委員會與內政委員會聯席審查《警察人員人事條例修正草案》。國民黨立委葉毓蘭為了質詢時間槓上民進黨立委管碧玲，管碧玲質詢超時反批質詢時間不是當主席的葉毓蘭特權，葉毓蘭也還以顏色，「不是你姓管就能管所有委員會！」

葉毓蘭今天開會開始時宣布，由於今天是內政跟司法法制委員會聯席，登記發言人數比較多，因此給聯席會的委員發言時間6分鐘，外委員會的委員4分鐘，均不再延長，上午10點30分截止發言登記，請委員盡量控制發言時間。

不過實際上控制時間卻有困難，不僅官員發言時間超過，朝野立委都有發言超時的狀況發生，葉毓蘭頻頻介入管制發言時間。葉毓蘭制止同黨立委鄭麗文發言超時之後，特別宣布「不好意思，今天因為有修法，等一下還有協商，一定要掌控流程。」

下個質詢的管碧玲對此卻表達不滿，質詢時先對葉毓蘭說，「您太嚴格了，我們就是開到晚上5點、6點都願意，其實沒這問題」葉毓蘭問管，「妳意思是你等一下會一直超時是不是？」管碧玲則冷回，「你就看嘛。」

接著管碧玲依然超時質詢，葉毓蘭介入打斷「不好意思我不能欺善怕惡」，管碧玲表示她要抗議，什麼叫欺善怕惡？「質詢時間不是主席特權」，葉毓蘭也反嗆「不是你姓『管』就能管到所有委員會，我已經多給你兩分鐘了！」

管碧玲說她要嚴重抗議，葉毓蘭則說，她開會的時候都做過宣告了，也沒有人有意見，「已經額外給你兩分鐘，你還要怎麼樣呢？」，管碧玲不滿回嗆，「沒有一個（委員會）這樣執行的啦！」

眼見火藥味十足，兩名女立委都在氣頭上，接續要質詢的民進黨立委王美惠趕緊打圓場，要大家消消氣，直說大家今天來開會都是想要警察人員可以更好。

(中時 )