近期疫情再度升溫，但依環保署規範「內用業者多被限制使用對象不得提供塑膠類免洗餐具」，環保署說，依地方主管機關為確保飲食衛生安全及防止疫情擴散，得同意轄區內部分或全部政府部門、公私立學校、百貨公司業、購物中心及量販店業於一定期間內暫時提供免洗餐具，並於同意後報請中央主管機關備查。

去年疫情也曾升溫，據統計，去年共有15縣市、377家業者申請「暫時提供免洗餐具」。

環保署表示，經「免洗餐具限制使用對象及實施方式」公告管制不得使用各類材質免洗餐具之業者，考量自身餐具清洗條件，如有改用免洗餐具需求，可依前開公告規定向地方主管機關提出申請，獲同意後得暫時提供塑膠材質以外的免洗餐具，期限原則為90日，屆期重新申請，若未申請就逕自實施可處1200元至6000元罰鍰，未改善還可按日處罰。

環保署呼籲，餐飲業者清洗餐具應遵循衛生福利部食品藥物管理署「餐具清洗良好作業指引」，並搭配環境清潔及消毒，保障民眾外食用餐的安全衛生。

(中時 )