華爾街通膨恐慌蔓延，10年期美債殖利率大漲，美股再度重挫，導致台股今天開盤大跌開出，半年線再度失守，但跌深買盤搶進，尤其台積電開低後跌幅收斂，帶動指數守住半年線後，出現翻紅表現，一度重返萬六大關，高低震盪約663點，預估成交金額約6000多億元。

台股開盤受美股影響，依舊出現多殺多情況，不少航運、原物料都是跳空跌停開出，反倒是不少電子股跌幅已深，像面板股今天領先反彈，而護盤概念股的台積電(2330)開低後，跌幅也持續收斂，加權股價指數從15368點附近，拉高到盤中最高點16031點。

不過，分析師認為，上周開始的這波下跌，許多電子股多頭線型都遭到破壞，而融資餘額減肥幅度不足，短線指數反彈的幅度目前來看有限，除非再下殺清洗浮額，才有更大的彈升空間。基本面無虞的航運、原物料股相較於多頭結構被破壞的電子股，目前都還算是漲多修正結構，由於基本面旺到年底，假使持續重挫，有機會在台股修正過程中，成為領先反彈的族群。

(時報資訊)