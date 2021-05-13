對於印度疫情爆發，前立委蔡正元指出，印度總理莫迪原先自認為防疫成績是世界南波萬，但是主流媒體沒有人批評莫迪，因為主流媒體都靠莫迪給錢，莫迪更花錢養網軍替他自己造神，不容社會知名人士一點點批評。蔡正元諷刺，印度的災難是一面鏡子，這面鏡子好像照見了地球上另一個地方！

蔡正元在臉書指出，印度總理莫迪原先自認為防疫成績是世界南波萬，大喇喇地贈送疫苗給他國，而忘了該有的疫苗儲備量；大喇喇地鬆綁群聚限制措施，放任大型宗教活動和邊境進出，結果造成不可收拾的疫情。並且，無視醫療資源和防疫設施不足，連製氧機都沒有準備充足，連篩檢劑也都嚴重缺乏，讓人民在痛苦中倒下。

蔡正元強調，儘管印度人在網路上駡翻了，但是主流媒體沒有人批評莫迪，因為主流媒體都靠莫迪給錢，還三不五時幫莫迪辯解，稱之為「印度價值」，莫迪更花錢養網軍替他自己造神，不容社會知名人士一點點批評。

印度莫迪自吹自擂是民主自由國家，這種民主卻無法改變森嚴的階級問題，這種自由只剩下政黨胡亂競爭，印度人民只剩下貧困的民主自由，在民主自由一輩子翻不了身。

蔡正元諷刺，印度是一面鏡子，這面鏡子好像照見了，地球上另一個地方！

(中時新聞網)