台灣疫情快速升溫，單日激增16例本土個案，讓不少民眾被嚇到，而新北市長侯友宜昨表示「該封城就會封城」，對此，一名網友好奇若真的封城是否會上演大逃難的情節，引起網友討論，不少人推測許多北漂仔會逃回老家，不過封城是疫情警戒達第四級才會實施，如今台灣連第三級都不是，因此也有網友認為封城的可能性不高。

一名網友昨在PTT上表示，眼看距離第三級警戒只有一步之遙，加上新北市嚷著快封城了，這一封下去，直接就是禁足21天，讓原PO忍不住好奇詢問「新北市民會不會傾巢而出，開始上演大逃難？台灣史上最大人口遷移潮似乎正在醞釀。」

貼文引起網友討論，不少人猜測北漂人會逃回老家，「南部人會逃回家」、「直接大擴散！因為一堆沒戶籍的北漂仔都急著逃到外縣市」、「當然逃到中南部啊」、「笑死，新北封城你就會看到台北市的北漂仔大逃亡」。

不過，也有許多網友認為封城的可能性不高，因為根據規定，疫情警戒達到第四級的時候才會實施封城，但台灣目前連第三級都還不是。「看措施四級才是封城，目前討論是會不會升三級」、「不可能吧！每日一百人以上」。

(中時新聞網)