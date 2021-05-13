《遠見》雜誌以教學、競賽、產學及研發共四大關鍵指標，評估科大辦學績效，提供今年統測考生選填志願，龍華科大在研發面的「領域權重引用影響力指數」，排名位居全國第一，名次更勝台科大與北科大。

「私校退場」是近幾年高教熱門議題，技專校院更是退場重災區，許多學生和家長深怕選到的學校，學生尚未畢業，學校就先行關門。因此《遠見》採訪多位公私立科大前段班校長及主管，請分享心目中辦學好校的指標，並與國際最重要、學校使用最廣的學術資料庫Scopus合作，找出全台排名前十名科大，提供學生與家長更精準找到用心提供資源、努力精進教學的理想學校。

龍華科大學術副校長陳逸謙分析，該校位於新北桃園交界，鄰近有大規模PCB（印刷電路板）產業聚落；半導體IC設計、晶圓製造大廠，如台積電、聯發科，要的是台成清交高端研發人才；但晶片做出來後，怎麼有效率的嵌進PCB電路板上，成為實際產品並發揮效用，就是龍華科大的強項。

陳逸謙指出，有些人的迷思是，科大重實務，研究只是其次。但研究可分為「基礎型研究」和「應用型研究」，前者是一般大學常見的實驗室科學研究，做的也許是20年後具潛力的科學項目；後者則是科技大學透過產學合作，幫企業解決現在或2年內可能遇到的實際問題。完成後，把過程寫成研究報告或論文發表，除了做為老師本人的升等論文，也嘉惠其他面臨相同困境的企業。

由於龍華科大曾連續6年榮獲教育部典範科技大學計畫，在深耕多項應用技術方面，已奠定厚實基礎。學校近年更獲選教育部產業菁英訓練示範基地，是全國私立科大中唯一設置「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」及「（5G）行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」的學校，不僅擁有接單能力，學子在校就能經由業師指導，在與業界同步的產線場域實作，累積經驗，對焦產業實際需求，也能促進產業升級，達到產業知識化，提升產業專才知識創新與應用能力。

陳逸謙強調，科技發展步調快速，業界面臨技術和產品升級問題，都需要學校來幫忙解題。與科大的產學合作，正是這些企業跨過難關的最佳方式。如果科大不重視應用型研究，根本難以找到好的產學合作案。

「老師要走出校園，理解產業需求」，陳逸謙認為，當老師接了產學、完成解題、寫成論文，也就等於更新了最新產業第一線知識，才能教導學生學到當今現場需要的技術，未來學生就業選擇和薪資上都會鍍上幾層金。可以說，產學與研究互為表裡，透過產學推動研究，再由研究回饋產學，形成企業、老師、學生三贏的正向循環，正是龍華科大連4年獲得高教深耕計畫累積逾5億元經費，近年更蟬聯《遠見》及《Cheers》雜誌調查「企業最愛大學生」全國私立科大第一名的重要原因。

(旺報 )