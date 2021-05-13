隨本土疫情升溫，中央流行疫情指揮中心日宣布即日起至6月8日，疫情警戒升至第二級，避免防疫破口，台中市警第二分局近日執行取締酒駕及擴大臨檢勤務，並進行防疫宣導，13日凌晨3點由分局長蔡元戎親自帶隊，針對轄區內民眾易聚集之KTV、酒店、電子遊戲場等場所臨檢，對場內客人逐一實施身分檢查。

台中市警第二分局指出，曾於4月底發現轄內電子遊戲場及理容店未依規定實施「實聯制」，違反傳染病防治法情事，已依規定函請衛生局裁處，這次臨檢仍發現有業者未落實登記。除了解店家防疫措施，積極要求業者落實「實聯制」規定。

台中市警第二分局持續針對轄內業者進行稽查，杜絕防疫破口，也藉由臨檢了解是否有居家隔離（檢疫）民眾，擅離住居所且流連酒店情事，同時展現警方積極防疫、維護治安、守護家園的決心。

台中市警第二分局長蔡元戎表示，台中市推動防疫工作期間，警方對於轄區治安、交安工作仍會維持強勢執法力道，同時加強稽查確保業者嚴格落實「實聯制」等防疫措施，另再結合經發、衛生、民政等主要防疫單位加強督導與稽查，請轄內八大行業及民眾務必配合，共同嚴守社區防線。

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(中時 )