今天關於林書豪的消息非常多，不過都是有些充滿爭議的個人言論，但同時還有一個好消息，那就是林書豪的母校美國哈佛大學將邀請他回學校參加畢業聯歡會致詞，為今年的畢業生演講，相信這是非常讓他高興且驕傲的一件事。而該畢業聯歡會致詞傳統從1968年開始，除林書豪另外唯一的體壇致詞嘉賓是棒球傳奇球星漢克阿倫(Hank Aaron)

Athlete and philanthropist Jeremy Lin, ’10, has been chosen as the #Harvard2021 Class Day speaker by the Harvard College Class of 2021 https://t.co/vteXpJqAwl — Harvard University (@Harvard) May 3, 2021

林書豪收到消息對此表示：「對2021年畢業生致詞深感榮幸，新一代主人翁正踏入前所未見世界時局，同時他們也擁有無比潛力，塑造更公義善良社會，很興奮能與他們一同慶祝畢業，我也會分享過去在哈佛所學！」而今天林書豪也對外發表了一些言論，日前他跟大陸清華附中球員石奎視訊時表示，今年夏天將會重返大陸，且有可能跟好友郭艾倫錄製電視節目，更重提自己當年高中時期打球往事。

他也在《JeremyLin.Net》跟球迷視訊時表示，就算他本季沒跟任何一支NBA球隊簽約，卻已充分證明自己作為一名NBA球員的能力，「這是非常明顯的，除非是瞎子，或是你故意選擇沒看到！」但不管以上言論會受到什麼評斷，林書豪從哈佛打進NBA已經是非常激勵人心的故事，相信他的演講能讓更多畢業生找到自己的未來，也祝福林書豪籃球生涯能順遂！

(中時新聞網)