可憐天下父母心！一名心肺衰竭第三級靠氧氣渡日的病母，將房屋持分分給3個兒子，並附帶條件支付她生活費。豈料，大兒子竟威脅她用100萬元買回持分，否則將轉賣給民間金融機構。病母無奈提告撤銷贈與，大兒子則迅速將持分賣掉，讓病母只能盼望法官還她公道。

一名母親在臉書社團《爆料公社公開版》訴苦，表示自己心肺衰竭第三級靠氧氣渡日，無力負擔房貸，便將房子持分分給3個兒子，附帶條件兒子們要支付她生活費。原本大兒子對她噓寒問暖，但房子持分拿到手後，不但不給生活費，還威脅她要用100萬元買回，否則賣給民間金融機構。

這名病母拿不出100萬元，只能提告撤銷贈與，並辦理不動產訴訟係屬註記，大兒子則迅速將持分轉給地下金融機構。律師表示，收買訴訟係屬註記房產人是構成非善意第三人要件，但實際上運作上有些法官還是不會照判，會叫你自己對第四人去打官司。

這名病母表示，貼文目的除了希望大家以她為借鏡，知道「共同持分是可以買賣的」，也期盼法官可以判第三收買人為非善意收買人，判決大兒子的買賣無效，不要枉費孝順的二兒三兒一路扛下的房貸。

眾多網友看到這名病母遭遇，紛紛回應：「你提告返還在先，他買賣無效。法院已經判贈與無效。債務變成他和地下金融之間的問題。所以拿法院的贈與無效判決請問代書和律師怎麼重新登記所有權。」、「過於擔心了唷 妳大兒子把持分抵押到融資公司 不代表融資公司會來跟你爭這房子 畢竟是抵押品 錢還是你兒子要還 不要把融資公司想的那麼壞 也是有明理的」。

還有感嘆：「養兒防老這句話已經不適用了，養老防兒才正確，希望原po能平安」、「昨天上律師課～律師表示房子、錢財最好都自己花，千萬別留給子女。」、「如果不是富豪，是課不到什麼遺產稅的，真的不需要在生前移轉不動產給兒孫，自尋煩惱。」。

(中時新聞網)