大陸今（13日）公布新增9例新冠肺炎確診病例，全為境外輸入。大陸疾病預防控制中心主任高福日前表示，預計明年大陸將有9億至10億人接種新冠疫苗，達到全民免疫的標準。

大陸今（13日）公布的確診者數據顯示，確診病例的地區分別為上海和廣東各2例，天津、內蒙古、山東、四川及陝西各1例；同日新增14例境外輸入無症狀感染個案。至今大陸累計90,808人確診，其中4,636人病亡。

高福9日曾表示，疫苗是防控傳染病最有力的措施，大陸現有滅活疫苗、腺病毒載體疫苗、重組蛋白疫苗三類疫苗投入緊急使用或附條件上市。目前，大陸新冠疫苗接種累計超過3億劑次，他稱，有信心實現今年上半年為40％人口（約5.6億人）接種疫苗的目標。

談到疫苗的研發工作，高福表示，目前全球正在布局7條新冠疫苗研發技術路線，大陸覆蓋其中5條，並已啟動目前在國際社會上廣受關注的核糖核酸（mRNA）疫苗研發工作，也在持續與世界各國開展廣泛的疫苗研發合作，共享疫苗研發成果。

(中時 )