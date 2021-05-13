陳姓男子未經核准，在網路上販賣保育類野生動物「豬鼻龜」，遭警方移送法辦。台北地檢署依違反《野生動物保育法》起訴陳男。

「豬鼻龜」因其身體是烏龜，臉上的鼻子卻很像豬鼻，外表俏皮可愛，一度是小朋友飼養的寵物；但農委會為了跟隨國際保育腳步，2017年3月公告修正《保育類野生動物名錄》，將豬鼻龜等197種野外兩爬野生動物公告為保育類野生動物，飼養須登記。

檢方調查，「豬鼻龜」屬於《野保法》規定的二級珍貴稀有保育類野生動物，未經主管機關同意，不騷擾、買賣或意圖販賣而陳列、展示。

陳男去年10月26日，在臉書水族類社團刊登廣告「北部交流、豬鼻飼料、10000顆哦、北部可以幫送、也可坐飛機、不接受減少飼料哦」。

陳男去年12月8日再PO文「代PO、交流、豬鼻、飼料、背甲15公分、一萬顆飼料哦、限新北自取」。保七總隊發現後，搜索陳男處所，在其水族箱內查扣1隻豬鼻龜。

檢方調查時，陳男否認販售豬鼻龜，辯稱只是要賣飼料而已。但檢方不採信，依法起訴。

(中時 )