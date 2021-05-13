台南市有70位民眾在4月15日至28日曾住過桃園諾富特飯店，中央流行疫情指揮中心針對諾富特事件擴大回溯，匡列台南市70人居家隔離，衛生局均已全數完成PCR採檢陰性，解除隔離。

華航機師、諾富特染疫事件，連帶讓很多在4月間居住過諾富特的民眾陷入染疫陰霾，經居家隔離期滿，採檢均呈陰性，不過，這起消息也一度讓不少在地民眾人心惶惶，在網路不斷奔走相告「歸仁人小心」等言論，隨著居家隔離結束也都確認是陰性，讓當事者跟附近民眾都鬆了一口氣。

台南市衛生局表示，國內疫情持續升溫，再次呼籲民眾務必配合以下措施

(1) 外出請全程戴口罩。

(2) 一律停辦室外 500 人以上，室內 100 人以上集會活動。

(3) 所有活動落實「實聯制」、社交距離、梅花座、全程戴口罩、量體溫、消毒、禁止飲食、人流管制及動線規劃等措施。

(4) 餐飲業落實「用餐實聯制」，定期清消、使用熟食遮罩，鼓勵外帶。

(5) 大眾運輸禁止飲食、禁站票。

(中時 )