為落實大學社會責任，台北科技大學學生走訪馬祖南竿、雲林口湖以及雙北等鄰里社區，除了協助高齡社區改善，更協助地方文化傳承，而展現相關成果的USR春季成果展「啟動USR永動機」近日在校內舉行，邀請到諸多學子服務地區里長到場支持，表達肯定。

北科大USR春季成果展「啟動USR永動機」5月10日至12日於校內展出，特別邀請鄰近的民輝里里長陳威禎、昌隆里里長王志剛及朱園里里長李林耀共襄盛舉。

展出成果多元，其中像是有感台灣10年內將進入超高齡社會，建築系學生因此實地走訪社區調查現況，結合建築設計及環境心理學，提出社區改善願景，包括：多元共生住宅、微型日照中心、照顧咖啡廳、友善商店及步行街等規劃，也邀請園藝治療師分享療癒綠生活的經驗，創造以人為本的樂齡友善社區，東雅小廚喻碧芳老師認為，療癒綠生活提案與餐廳門面的花圃改造不謀而合，同學的用心值得肯定。

北科大USR也深入雲林口湖的養殖漁業。傳統養殖漁業，以看水池顏色甚至以水就口來判斷水質問題，化工系、資工系、經管系將工業級感測器帶到當地文蛤池，監控水中的酸鹼度、氧化還原、溶氧量、溫度等，搭配遠端伺服器與手機App結合，幫助漁民即時查看魚塭水質狀態，提高文蛤育成率，更省下兩成人力。

此外，互動系、資工系以新興科技導入馬祖南竿鄉馬港和山隴地區，以VR創意結合戰地氛圍，盼帶動永續經營的特色深度旅遊和共感美學經濟。更結合馬祖高中的教室與設備，向當地國中小學招募與培訓VR／AR種子教師，導入數位科技提升學生的學習意願，豐富在地課程與活動。

北科大校長王錫福表示，學校投注USR多年成果豐碩，設計學院團隊深入新竹尖石鄉石磊部落，帶進實用美觀的建築設計，賣出友善農法的新鮮蔬菜；木創團隊深入台中豐原木藝產業，為文化傳承和產業發展共同努力；並於金山區舉辦淨灘活動、海廢創意改善社區景觀、永續設計講座等，待疫情趨緩，也盼促成陶博館赴北科大捷克盟校布拉格化工大學展覽交流。

王錫福指出，「永續」、「團隊」、「知識」、「熱情」和「驅動」都是落實大學社會責任不可或缺的重要元素，希望更多師生找到自身的「熱情」，加入「團隊」合作，以所學「知識」來「驅動」地方的「永續」發展。

(旺報 )