本土疫情爆發，防疫層級拉高，激起不少民眾的防疫意識！如果你正巧符合新冠肺炎疫苗接種資格，但卻不是很確定接種院所的地點在哪？或是你想要尋找有賣口罩、酒精等防疫物資的地點嗎？不用擔心，拿起你的手機，打開LINE，透過「LINE熱點」就能快速幫你查找，就好像你的隨身貼心小助理一樣！

一、疫苗去哪裡打，一鍵馬上看

COVID-19疫情全台發燒，為降低疫情傳播機會，中央流行疫情指揮中心已於日前宣布，自5月10日起，開放實施計畫第七類對象(軍人、軍事機關及國安單位文職人員)以及第八類對象(65歲以上長者)接種COVID-19疫苗，符合資格的民眾可前往施打。資訊來源為衛生福利部疾病管制署官方公告。

▶離你最近的COVID-19疫苗「公費」接種院所

▶離你最近的COVID-19疫苗「自費」接種院所

在手機上一鍵點選捷徑，就能馬上看到離自己最近的接種院所。（摘自LINE Blog）

二、酒精口罩防疫物資哪裡買？一鍵馬上看

疫情警戒升級，防疫必備的口罩、酒精成為人人搶買重點。提醒大家每天別忘記勤洗手、常消毒、戴好口罩，大家一起來做好防疫！想知道上述實用的物資補充地點資訊，LINE熱點都幫你整理好了。

▶離你最近的消毒酒精哪裡買

▶離你最近的醫療口罩哪裡買

▶離你最近的加水站在哪裡

在手機上一鍵點選捷徑，就能馬上看到離自己最近的加水站或酒精購買地點。（摘自LINE Blog）

除了查找防疫物資、疫苗接種院所，LINE熱點還能有不少用處！例如，可以查找點餐外帶店家，也就是透過線上點餐，然後到店自取，可以減少等候時間。目前點餐外帶已經跟13家系統商完成串接，還有品牌連鎖店自己支援線上訂餐的也都有串接。在LINE熱點中，美食外送則是與本土外送平台「有無外送」合作，此外也有納入自己提供外送服務的店家，一樣只要在LINE熱點首頁點選「美食外送」，就可以馬上看離你最近，並且有支援外送的店家。點餐外帶/美食外送 店家覆蓋數目前已串接近 7000 家，預計5月底將會超過8000家，手指點一下就能輕鬆點餐，加強防疫期間可以多多參考。

LINE熱點是以所在位置為起點，是以地理位置為基礎的全新服務架構！LINE中點開LINE熱點能看到自己附近有什麼商家，點選商家裡的地圖也可以指引路線，就不怕迷路啦！除了查找店家，還可以查詢停車場(點此馬上看)、YouBike站點(點此馬上看)、捐血車(點此馬上看)等等，服務相當便利！

(科技)