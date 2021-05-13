遠東SOGO復興館昨（12日）因接獲台北市衛生局通知，可能有染疫者進入店，基於對消費者的保護，提早於16時30分閉店，主動先進行全面環境清潔消毒，同時要求全體百貨專櫃人員做自主健康監測，今全館正常營業。
SOGO主動積極配合政府相關防疫措施，更配合政府防疫升級做滾動式調整賣場防疫規格，在全台分店皆落實12大防疫政策，以確保環境消毒、人員健康安全無虞。
1.防疫期間入場人數採總量管制。
2.於全台各店美食街啟動「單一入出口」，並進行「實聯制」。消費者美食街用餐前，需配合掃描入口海報上的QR code完成「實聯制」登記（未攜帶手機則請登記資料於紙本）。美食街用餐區，全面設置壓克力安全隔板。
3.全台各店主題餐廳，落實顧客入內用餐前，完成「實聯制」登記。
4.關閉全台各店兒童遊戲區至6月8日。
5.營業賣場暫停試吃活動，所有食物必須確認完整覆蓋或設置壓克力隔板避免飛沫。
6.設置外送平台統一取貨區。
7.鼓勵消費者使用行動支付。
8.入店確實測量體溫。超過37.5度者，拒絕入內。
9.要求全員（入店消費者及員工）全程配戴口罩。
10.加強宣導保持安全社交距離，勤洗手或用酒精（乾洗手）消毒。
11.每日加強賣場環境及公共區域消毒。針對顧客接觸度高的超市推車、提籃把手，配置專人每用完一次就消毒。結帳區，配置專人每小時消毒，確保安全。
12.各專櫃顧客易接觸之區域及更衣室，顧客用完立即消毒。
(中時 )
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