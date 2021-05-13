福原愛和江宏傑婚變消息延燒多月，目前江宏傑已向高雄法院遞出離婚訴請，而日媒也報導福原愛若想挽回形象，就是一定要搶小孩監護權，不過現最新一期《FRIDAY》周刊也認為，福原愛要爭取小孩撫養權，必定會陷入苦戰。

報導指出因為台灣和日本的離婚訴訟不同，雖然福原愛仍有取得監護權的機會，但因為「不倫疑惑」依舊存在，可能影響判決，而在台灣方面，雖然福原愛收入大幅超過江宏傑，但還是會以她是否能妥善撫養和是否會影響孩子的教育，做為最後判決標準。

目前外界都看好江宏傑取得監護權，而夫妻倆之前代言的廣告，都因為婚變風波下架，恐面臨巨額違約金的賠償，加上福原愛的新公司「omusubi」營運暫告停擺，能否順利付出大筆違約金也是問題。

而至今江宏傑IG的簡介上仍流著「小愛的老公」及「111是小愛的生日」等字樣，日媒分析很可能暗示她對對福原愛仍有「不變的愛」，也不排除這樣可以影響外界觀感，讓大家同情他是遭背叛的受害者。

因此福原愛在台日兩邊想要恢復演藝事業都非常困難，反觀江宏傑努力工作，藉著《全明星運動會》在台灣的好感度快速上升，因此福原愛能否東山再起，還有待觀察，認為她轉念跟拖延婚姻的可能性增加。

(中時新聞網)