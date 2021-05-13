13日，中國大陸文遠知行(WeRide)表示，又籌到好幾億美元的營運資金。同時，外界也預估這家自動駕駛新創業者，公司整體價值將上看33億美元。

由日本日產，法國雷諾與日本三菱汽車所共同支持的文遠知行，目前在美國加州，以及中國大陸的廣州與鄭州，都正在進行自駕車測試。不過，文遠知行並但沒有透露詳細的及時金援是多少金額。

據悉，文遠知行從美國IDG資本，以及香港和創資本(Homeric Capital)等，共拿到約3.1億美元。

四年來至少砸下1.2億美元的文遠知行，正在研發的自駕車技術，希望能達到L4等級，也就是僅次於完全不要人開車的L5。外在條件許可下，車輛啟動自動駕駛後，一般不需人來介入，而美國有些地區已有L4無人自駕車服務。

二月初，文遠知行也成為第一家，正式獲取中國大陸網約車營運許可的自駕陸企。美國方面，文遠知行於4月12日，也獲准在美國加州聖荷西(San Jose)的公路上，實地檢測自己無人自駕車研發成果。

(時報資訊)