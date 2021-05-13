南韓天團「BIGBANG」成員太陽2018年和初戀女友閔孝琳結婚，當時在演藝圈投下震撼彈，獲得許多粉絲的祝福，夫妻倆甜蜜生活3年多，日前太陽發布限時動態，意外曝光2人現在所住的頂級UN山莊，價值約120億至170億韓元（約台幣3.01億至4.26億），家中看出去的百億夜景讓網友都忍不住驚嘆。

太陽婚後和愛妻閔孝琳住在韓國漢南洞的豪華透天別墅，別墅擁有2層樓高，他和閔孝琳時不時會曬出家中照片，能看到豪宅內純白的裝潢和擺設十分簡約舒服，窗邊還有一盆盆翠綠的植物畫龍點睛，更能從一大片落地窗欣賞漢江與首爾的夜景，過去閔孝琳還在家中庭院堆雪人，更引發外界對豪宅的想像。

夫妻倆的愛窩採光良好。(圖/翻攝自太陽IG)

事實上，太陽和閔孝琳會相識是在2014年，女方擔任他的熱門歌曲〈眼，鼻，口〉MV女主角，兩人擦出火花，2015年被爆出熱戀消息，當時太陽所屬的經紀公司YG回應，「現在連絡不到太陽本人，（戀情）如果是真的那就恭喜他」，社長更表示，「太陽談戀愛，一句話就是太好了」。

太陽和閔孝琳隨後大方認愛，承認已經交往2年，太陽婚後便入伍，留閔孝琳在外繼續進行演藝工作，還因為閔孝琳一度發福，被懷疑2人有好消息，還引發熱議，太陽當兵期間，夫妻倆感情熱度仍不減，閔孝琳常被目擊去軍營探望老公，太陽一放假也會抓緊時間陪老婆，太陽退伍後也全心照顧家庭，至今感情甜蜜。

(中時新聞網)