住展雜誌今（13）日公布最新統計顯示，天龍國大安區在北台灣最高總價新屋市場中奪魁，新房總價平均近7千萬元，達6,847.8萬元。至於三峽，則刷新北台灣最親民區域紀錄，新屋平均總價連大安區零頭都不到，每戶約446.8萬元。

住展雜誌統計，北台灣各縣市行政區Q1新建案每戶總價（以開價計）最貴前十名，依序為大安、中正、松山、文山、北投、信義、南港、永和、士林、中山等區。

住展雜誌研發長何世昌表示，新建案每戶總價最貴的地方大多被台北市行政區所囊括，而北市因房價持續上揚、且坪數放大，許多區域總價因而提高。

不過，購屋族不必氣餒，或可考慮新北、桃園等地有捷運建設的地方購屋，仍有部份區域每戶總價在6百萬元以內。

住展調查，大安區房價原本就不便宜，新建案成交均價已漲逾130萬元／坪，又逢建案坪數持續放大，平均價總快速拉高至近7千萬元，比去年同期平均每戶約3,771萬元大漲逾八成。

排名第二、第四、第五名的中正、文山、北投等區，每戶總價均逾4千萬元以上。

但第三名的松山區每戶總價雖高達近5千萬。

每戶總價前十高的行政區中，北市以外行政區僅有永和進榜；永和近期新建案房型坪數雖然變化不大，但因均價已漲破六字頭，單價上漲促使每戶總價升高。

至於北台灣每戶總價最低的行政區，很意外的落在新北市三峽，平均每戶總價僅約446.8萬元。

龜山則是總價第二低的區域。

而總價最低第三名到第十名，依序為頭城、壯圍、新埔、五結、冬山、觀音、宜市、蘇澳。

(工商 )