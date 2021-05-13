數位行銷技術公司潮網科技(Wavenet Technology攜手甲骨文（Oracle），以甲骨文的Oracle Analytics Cloud，建構數據分析工具及儀表版，協助客戶掌握關鍵行銷數據，為客戶量身打造專屬解決方案，並同步降低雲端系統營運成本。

潮網科技為深耕亞洲市場的數位行銷技術公司，從RTB即時競價技術、AI人工智慧與廣告相關技術等AdTech研發，延伸至MarTech領域，以品牌企業之商業核心為出發點，致力提供更進階的會員經營、數據整合等行銷解決方案，擅長透過數據洞察需求，協助客戶擬定更貼近消費者的策略。

因應瞬息萬變的行銷市場環境及數位科技趨勢，潮網科技看見市場對於MarTech工具的需求與日俱增，潮網科技新事業群董事總經理駱呈義表示，著眼於過去以開源的方式開發耗時耗力，遂與甲骨文共同攜手賦能企業的數據分析能力，在Oracle Analytics Cloud建構數據分析工具和儀表板，協助企業從數據分析洞察中挖掘新商機，具體做法是在Oracle Analytics Cloud上建構數據分析工具及儀表板，為客戶提供Smart CRM解決方案。同時利用Oracle Analytics Cloud的機器學習和人工智慧技術，自動化處理重要且耗時的工作，例如資料準備、視覺化、預測和報告等，幫助潮網科技降低高達30％的整體雲端營運成本，進一步實現高度整合所有數據源，完整串聯線上與線下數據、內建機器學習的增強分析能力。

甲骨文公司副總裁暨香港及台灣區董事總經理盧偉權表示，潮網科技和甲骨文的合作，透過Oracle Analytics Cloud具備的機器學習與人工智慧技術，提供多樣且快速準確的資料分析，助力更多企業利用MarTech技術實現數位化轉型，加速業務開發機會，同時為潮網科技打造更完整的行銷生態圈。 潮網科技成立於2010年，深耕亞洲市場的數位行銷技術公司，從 RTB 即時競價技術、AI 人工智慧與廣告相關技術等 AdTech 研發，延伸至行銷雲端應用等 MarTech 產品代理、導入、顧問及延伸應用開發服務，潮網科技於台北、上海、廣州及吉隆坡皆設有辦公室，包含研發中心、數據策略、輿情分析、整合企劃、媒體採購及電商運營等團隊，提供全方位的數位行銷服務。此外，潮網也積極建構更完整的行銷生態圈，提供客戶更進階的會員經營、數據整合等 Omni Channel 行銷服務。

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