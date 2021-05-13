「近日」升三級警戒變「今日」？ 陳時中：我發音不好請見諒

疫情陷入嚴峻狀態，衛福部長陳時中昨(12日)表示，疫情可能會升高到三級警戒，「不是開玩笑的」，但一度傳出是「今日可能會升級為第三級」，引發民眾擔憂。對此，陳時中今(13日)到立法院接受立委質詢時表示，「我是講近日，不過我發音不好，請大家見諒」。

立委蘇巧慧13日在立法院衛環委員會中詢問陳時中，昨天疫情情勢發展，大家都非常關注，「明明我在現場聽你說近日疫情控制不了的話，會升到三級警戒，怎麼傳傳傳，變成『今日變三級』？還有人說股市因部長一句話產生震盪，可見部長一字千金，還有剛剛聽到您說其實昨天疫調，基因序列有重大發展，能不能請你明確告訴我們『我們現在離三級到底有多遠？』」

陳時中對此回應，「比昨天早上在混沌不明的情況下，那是稍微離了遠一點，我昨天確實不是講那一天、是講近日，不過我發音不好，請大家見諒！」

另外，陳時中今接受媒體聯訪時透露，目前有一個源頭的跡象看得出來，蘆洲、宜蘭跟整個諾富特的病例，基因定序是一樣的；他表示，升到第三級的可能性稍微低了，雖然現在看起來有幾個群聚在發生，不過很可能是相同的來源，需要進一步做基因定序及疫調。

衛福部長陳時中赴立院備詢

(中時新聞網)