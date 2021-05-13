第74屆世界衛生大會（WHA）24日即將召開，台灣未收到邀請函，歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」各國共同主席12日領銜1084位議員，聯名致函世界衛生組織（WHO）力挺台灣出席。外交部今天表示感謝，將持續與理念相近國家合作，進一步推動參與WHO，並呼籲WHO儘早邀請台灣出席今年世界衛生大會。

歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」的各國共同主席領銜歐洲議會議員，以及歐洲近30國的國會議員，12日聯名致函世界衛生組織（WHO）幹事長譚德塞，並副知歐盟執委會主席馮德萊恩及歐盟外交暨安全政策高級代表薄睿和，力挺台灣出席本年5月世界衛生大會（WHA）及世界衛生組織（WHO）的會議、機制及活動。

外交部發言人歐江安今天表示，對於歐洲理念相近國家以前所未有的強勁力道展現對台灣的明確支持，外交部表達高度歡迎與誠摯感謝。

連署議員指出，自新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球肆虐以來，台灣不僅展現傑出的防疫成果，同時向他國伸出援手，迄今已捐助全球超過80個國家、5400萬個醫療口罩及其他防疫用品。全球疫情擴散大流行，意味著無人能夠僥倖避免。

連署議員強調，將台灣排除在世界衛生組織的重要討論之外，不僅損害全台灣人民的權益，也剝奪台灣分享貢獻的機會及國際社會因此獲得專業知識及寶貴經驗。台灣參與世衛不是地緣政治的賽局，而是應該免於政治干擾的衛生議題。

因此議員們呼籲WHO幹事長譚德塞邀請台灣以觀察員身分出席本年5月24日至6月1日舉行的世界衛生大會，並將台灣完全納入世界衛生組織的會議、機制及活動，以符合各方利益。

歐江安指出，此次聯名函計有歐洲議會3位副議長Nicola Beer（德國籍）、Heidi Hautala（芬蘭籍）、Fabio Massimo Castaldo（義大利籍）以及多國國會副議長以及各國國會外委會、衛生委員會主席及副主席等重量級議員參與連署，顯示支持台灣參與世界衛生組織是歐洲各國國會跨黨派的高度共識。

參與聯署者除歐洲議會議員外，還有來自英、法、德、荷蘭、比利時、盧森堡、義大利、西班牙、葡萄牙、愛爾蘭、冰島、挪威、瑞典、芬蘭、丹麥、拉脫維亞、愛沙尼亞、立陶宛、瑞士、奧地利、捷克、波蘭、斯洛伐克、匈牙利、羅馬尼亞、克羅埃西亞、斯洛維尼亞及希臘等國的國會議員。

她說，外交部將持續與理念相近國家合作，進一步推動台灣參與WHO案，並再度籲請世界衛生組織正視國際社會的主流民意，儘早邀請台灣出席本年世界衛生大會，共同為全球人民的健康及福祉貢獻心力。

(中時 )