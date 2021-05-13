屏東郭姓桌球教練涉嫌在10多年前、多次幫6位小學男童口交，一審依猥褻、性交罪判7年。該案纏訟至更二審，法官一度認定口交不算「性交」，改判2年9月。高雄高分院13日更三審宣判，原判撤銷，郭男犯強制猥褻、強制性交罪，重判10年，可上訴。

高雄高分院表示，郭男連續對未滿14歲男童犯強制猥褻罪，處有期徒刑7年。又對未滿14歲男童犯強制性交罪，處有期徒刑7年6月，應執行有期徒刑10年。

「我小學一到四年級都有發生過這些事，他對我做這些動作一定是超過上百次，我是以一星期1、2次計算，100次是大約推算出來的，確切的次數我不知道，但絕對超過100次以上。」男童證稱，小學一年級加入學校桌球隊，某次郭男趁活動中心只有他和自己兩人時，把他抱上球桌猥褻，不但把手伸進褲子裡摸，還幫他打手槍，甚至口交。

有男童指證，郭男也會要他們反過來幫他口交，多位男童因此清楚指證郭男生殖器上有一顆痣。最誇張的是，男童還說「教練對我口交時，大家都看得到，也不避諱」。

郭男犯案地點也不只在活動中心，家中也成為多次犯案現場，有男童還說「被口交時，教練的太太就在樓下，他的小孩在念書」。

有男童表示，教練也沒有使用暴力或恐嚇的方式強迫，當時因為年紀小不懂反抗，是教練的權威關係讓他們不敢反抗。

郭男反駁，他在2002年至2005年間教過這6名學生，而且因為教學的關係，有時候會幫忙接送男童回家，但絕對沒有發生任何猥褻或是性侵行為，「可能是有些學生因為曾經被我修理而不滿，才會在事隔多年後想報復我」。

一、二、更一審均判郭男7年，上訴至更二審，法官考量郭男猥褻行為非強制，且認定郭男犯行非「性交」，僅依強制猥褻改判2年9月。更三審認定，郭男強制猥褻、強制性交罪均成立，改判10年，全案仍可上訴。

(中時 )